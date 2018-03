Unangenehme Situation für die ehemaligen Eheleute Richard (84) und Cathy Lugner (27)? Seit Ende November sind die beiden offiziell geschieden. Cathy zog danach sogar wieder nach Deutschland um. Auf Veranstaltungen sind sie trotzdem noch gern gesehene Gäste – nur eben nicht mehr als Paar. So geschehen nun auf dem Deutschen Filmball in München. Auf Richard angesprochen, reagiert Cathy im Promiflash-Interview ziemlich angefressen – liegt das etwa an seiner Begleitung?

Bereits letzte Woche konnte Cathy in den Medien verfolgen, dass Richard mit seiner Ex-Freundin Bahati Venus alias "Kolibri" eine Veranstaltung besuchte. Diesmal konnte sie sich sogar persönlich ein Bild davon machen, wie Richard mit der nächsten Ex, Nina "Bambi" Bruckner, auf dem Filmball flanierte.

Während Richard im Promiflash-Interview noch fragt, wo Cathy sitzt, reagiert die ziemlich gereizt: "Es ist sein Problem, wenn er das wissen will. Mir ist das Wurst, wo er sitzt, wo er ist. Es ist mir egal." Richards Parade der Exen könnte da durchaus der Grund für sein.

WENN Cathy Lugner und Richard Lugner beim 43. Deutschen Filmball

Sebastian Gabsch / Future Image / actionpress Richard Lugner und Nina "Bambi" Bruckner auf dem Deutschen Filmball

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Richard Lugner an seinem Geburtstag 2016 in Wien

Könnt ihr Cathy Lugners Reaktion verstehen? 491 Stimmen 406 Klar, sie ist eben noch verletzt 85 Nein, die Sache ist doch längst durch



