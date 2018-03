Die Honigbiene hat ihren Stachel ausgefahren: Gestern war er noch Camp-Liebling, heute ist er wieder zur GNTM-Nervensäge mutiert: Alexander Keen (34) aka Honey! Der Ich bin ein Star holt mich hier raus!-Kandidat hat sich binnen weniger Minuten zurück in den damaligen Nerv-Freund von Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo (20) verwandelt. Doch was ist passiert? Schließlich war es doch ausgerechnet Honey selbst, der vor seinem Einzug von Authentizität sprach.

Harmonie war gestern! An Tag neun hat sich Honey mit seiner Dschungelprüfungsverweigerung keine Freunde in Down Under gemacht. Provokant grinsend und mit ziemlich miesen Ausreden verweigerte er die Challenge. Sehr zum Missfallen seines Teams: "Du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Du bist jemand, der berechnend ist, der seine Ziele vor Augen hat und über Leichen geht. Ich hoffe, die Zuschauer sehen dieses arrogante Lachen, als du da gestanden bist", giftete Florian Wess (36) gegen seinen Promi-Kollegen.

Zeigte Honey also jetzt tatsächlich sein wahres Gesicht oder ist das alles eine kalkulierte Show? Vor seinem Abflug nach Australien hatte der 34-Jährige auf alle Fälle noch solche Sätze von sich gegeben: "Das Entscheidende ist, dass man sich selbst treu bleibt und die Leute merken, ob jemand irgendwie eine Strategie hat oder einfach – wie wir beide [Dschungelbegleitung Nico Schwanz (39) und er, Anmk. d. Red.] – eine ehrliche Haut sind und authentisch bleiben!" Nur scheint er jetzt selbst genau so eine Show abzuziehen. Schon mit seiner peinlichen Bronchitis-Nummer sorgte er für mächtig Zündstoff – auch außerhalb des australischen Urwalds. Nichtsdestotrotz scheint sich das Publikum gut unterhalten gefühlt zu haben, schließlich musste nicht das Männermodel, sondern das schweigsame Soap-Sternchen Nicole Mieth (26) seine Hängematte räumen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

RTL / Stefan Menne Die letzten neun Dschungelcamper 2017

RTL / Stefan Menne Alexander "Honey" Keen und Florian Wess nach der Dschungelprüfung

RTL / Stefan Menne Nicole Mieth im Dschungelcamp



