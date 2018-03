In einem Jahr kann ganz schön viel passieren! Das haben zuletzt Robert Kardashian (29) und Blac Chyna (28) unter Beweis gestellt. Fassen wir ihr letztes Jahr mal zusammen: 2016 machten sie ihre Beziehung offiziell, kurz darauf folgte ein Heiratsantrag, im November die Geburt der gemeinsamen Tochter Dream Renee und dazwischen gab es immer wieder ordentlich Beziehungsdrama. Promiflash hat hier noch mal die wichtigsten Momente von Blac und Rob zusammengefasst.

Die Ex-Stripperin und der Socken-Designer sind tatsächlich ein Paar, diese Neuigkeit machten die beiden im Januar 2016 öffentlich – auch wenn sich der Kardashian-Klan um Mama Kris (61) und Robs Schwestern Kim (36), Khloe (32) und Kourtney (37) davon nicht sonderlich begeistert zeigte. Dennoch ließen sich die zwei Turteltäubchen nicht reinreden: Nach wenigen Wochen Beziehung bekam Blac sogar einen Heiratsantrag von ihrem Rob. Doch damit nicht genug! Schon im Mai stand nämlich fest: Die 28-Jährige war tatsächlich schwanger.

Klingt alles megaromantisch, oder?! Doch dabei sollte es natürlich nicht bleiben. Nachdem schon gleich zu Beginn des Liebesverhältnisses Trennungsgerüchte aufkamen, folgten nach Verkündung der Schwangerschaft neue Negativschlagzeilen: Rob sollte angeblich gar nicht der Vater von Blacs ungeborenem Kind sein. Nach einer kurzen Funkstille zwischen den beiden brachte ein DNA-Test zum Glück Klarheit – die Munkeleien konnten widerlegt werden, der Kardashian-Sohn sollte tatsächlich Papa werden.

Am 10. November kam die kleine Dream Renee Kardashian schließlich zur Welt. Große Emotionen bei Blac und Rob und natürlich Unmengen an putzigen Baby-Videos und -Fotos. Friede, Freude, Eierkuchen – bis zum nächsten Schock: Blac schnappte sich den gemeinsamen Sprössling und verließ Rob. An Weihnachten folgte dann die erneute Versöhnung des Paares und angeblich ist jetzt sogar ein zweites Kind geplant. Na, das kann ja noch spannend werden! Ob das zweite Liebes-Jahr wohl auch so viele Ups and Downs für Rob und Blac mit sich bringt?!

Schaut euch hier noch mal an, wie glücklich Rob und Blac mit ihrer süßen Tochter Dream sind:

Splash News Blac Chyna beim "Amber Rose SlutWalk 2016"

Judy Eddy / WENN.com Rob Kardashian und Blac Chyna am Memorial-Day-Wochenende 2016

Snapchat / blacchynala Robert Kardashian (Mitte), Blac Chyna und ihre Tochter Dream Renee

Snapchat/blacchynala Rob Kardashian und Blac Chyna



