Das große Finale steht an! In den USA starten am 18. April die letzten zehn Folgen von Pretty Little Liars. Da können die Fans von Aria (Lucy Hale, 27), Hanna (Ashley Benson, 27), Emily (Shay Mitchell, 29), Alison (Sasha Pieterse, 20) und Spencer (Troian Bellisario, 31) noch mal richtig mitfiebern, bevor das letzte TV-Stündlein der fünf wunderschönen Lügnerinnen schlagen wird. Einen kleinen Ausblick auf das spannende Serienende gibt Ezra-Darsteller Ian Harding (30) im Promiflash-Interview schon jetzt.

"Auch wenn es sehr schwierig ist, eine Serie, die es so lange gibt und die so viele Storylines und verschiedene Charaktere hat, zu beenden, endet es meiner Meinung nach so, wie es enden sollte. Und es ist sicherlich eine Überraschung", erzählt der hübsche Schauspieler bei der PLL-Convention Revelations in Düsseldorf gegenüber Promiflash. Dass die Macher der beliebten Mystery-Drama-Serie immer für Überraschungen zu haben sind, dürfte den eingefleischten Fans wohl bekannt sein.

Langweilig wird das Serienfinale also ganz sicher nicht. Aber der 30-Jährige stellt im exklusiven Gespräch auch klar: "Ich denke, die Fans werden danach mehr wollen – aber auf eine gute Art und Weise." Naja, das war ja eigentlich schon längst klar: Echte PLL-Fans bekommen eben nie genug!

