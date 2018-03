Julian Terenzi? Oder doch lieber Julian Yotta? Für den It-Boy käme beides infrage: Julian F.M. Stoeckel (29) will so schnell wie möglich unter die Haube – und zwar am liebsten mit Dschungelkönig Marc Terenzi (38) oder Protz-Millionär Bastian Yotta (40)! Warum er es damit so eilig hat, offenbarte er nun gegenüber Promiflash.

Das Fashion Victim gerät wohl ganz schön unter Zeitdruck. "Ich werde ja dieses Jahr 30. Das heißt, ich muss dieses Jahr geheiratet werden. Meine biologische Uhr tickt. Ich will ja noch Mutter werden!", verriet Julian im Promiflash-Interview. Doch welcher seiner beiden Top-Favoriten wäre dafür die bessere Wahl?

Wahl-Amerikaner Bastian erwartet zurzeit erneut Nachwuchs – für Julian doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, seine Mama-Qualitäten unter Beweis zu stellen! Auch Marc ist bereits mehrfacher Vater. Doch damit nicht genug! Ihn und Julian verbindet schließlich eine gemeinsame Erfahrung: das Dschungelcamp! Während Marc dieses Jahr sogar den IBES-Sieg davontrug, hatte Julian 2014 den neunten Platz belegt. Wenn das mal keine gemeinsame Basis ist!

Wer würde eurer Meinung nach besser zu Julian passen – Selfmade-Man Bastian oder doch IBES-Schnuckel Marc? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

Sport Moments / Schneider / ActionPress Julian F.M. Stoeckel beim Superfit – VIP Opening in Berlin

Instagram / yotta_life Bastian "Mr." Yotta

Thomas Niedermüller / ActionPress Marc Terenzi bei einem Auftritt der Sixxpaxx in Leonberg

Wer wäre der bessere Mann für Julian – Marc oder Bastian? 224 Stimmen 109 Marc! Die beiden wären ein schnuckeliges Dschungelcamper-Paar! 115 Mr. Yotta! Er könnte Julian endlich den Luxus bieten, den er verdient!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de