Zwei Monate lang meldete sich Simon Desue (25) nicht bei seinen Fans und Abonnenten. Vor zwei Wochen lud er dann plötzlich ein neues Video auf seinen YouTube-Channel – warum? Kollege Freshtorge erklärte Promiflash bei der Goldenen Kamera, was er hinter Simons Abstinenz vermutet: "Also ich mache im Januar auch immer Pause schon seit zig Jahren, einfach weil das ein Jahresabschluss ist und dann bietet sich das immer super an. Ich glaube, er macht das auch schon sehr sehr lange. Jeder muss sich seine Pausen irgendwie einlegen, wie das passt und wenn das dann im Januar ist, wie gesagt: Bei mir ist das auch so."



