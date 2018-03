So glücklich hat man Selena Gomez (24) lange nicht gesehen! Bei der Premiere der Netflix-Show “13 Reasons Why” in Los Angeles wirkte die Schauspielerin jetzt wie ausgewechselt. Keine Spur mehr von Panik-Attacken und Depressionen, die sie 2016 dazu zwangen, eine mehrmonatige Auszeit vom Showbiz zu nehmen! Der Ex-Freundin von Justin Bieber (23) scheint es nicht nur deutlich besser zu gehen, für sie hat sich mit der Produktion der Serie auch ein Herzenswunsch erfüllt, wie sie ET Online verriet: “Ich liebe, was ich gerade tue. Ich genieße mein Leben, und ich darf Dinge tun, für die ich brenne und mit den Leuten, die ich liebe!”



