Paul Walker (✝40) gehört zu Fast & Furious einfach dazu! Nachdem der Schauspieler im siebten Teil der Erfolgsreihe noch in einzelnen Szenen zu sehen war, muss Hauptdarsteller Vin Diesel (49) den neuen Action-Streifen erstmals ohne seinen Filmpartner bestreiten. An den Folgen eines Autounfalls verstarb der Schauspieler im Jahr 2013. Trotzdem war die gesamte Crew während der Dreharbeiten in Gedanken bei ihrem geliebten Kollegen. Im Promiflash-Interview verrät Publikumsliebling Vin Diesel, welcher Stunt seinem besten Freund am besten gefallen hätte: "Ich habe mich immer gefragt, wie ihm die einzelnen Szenen gefallen würden. Ich weiß, er würde sich riesig über die Rennszenen in Kuba freuen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de