Das scheinbar endlose Warten hat nun ein Ende! Mega-Star Nelly Furtado (38) läutete mit ihrem sechsten Studioalbum "The Ride" am 31. März die langersehnte Rückkehr ins Musik-Biz ein. Auf die Platte hatte die Sängerin ihre Fans fünf Jahre warten lassen. Den Grund dafür verriet Nelly Promiflash beim Radio Regenbogen Award persönlich: "Ich war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Ich habe an meinem persönlichen ‘Ich’ gearbeitet und versucht, ein paar neue Hobbys zu lernen. Ich ging zurück an die Universität, um dort Dramaturgie zu studieren. Ich bin wirklich stolz auf das Album, weil eine Menge ‘Leben’ dort hineingeflossen ist.” Jetzt darf man sich auf zwölf neue Songs der Musikerin freuen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de