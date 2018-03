SPOILER! Der Orange Is the New Black-Teaser für die fünfte Staffel ist endlich da und es verspricht echt spannend zu werden! Nach dem nervenaufreibenden Finale der vierten Season fieberten Fans den weiteren Folgen heiß entgegen. Und ab dem 9. Juni ist es dann so weit! Nach dem überraschenden Schock-Tod von Poussey Washington, gespielt von der frisch verheirateten Samira Wiley (29), geht es ab im Gefängnis Lichtfield. Es kommt zum Aufstand. Was genau passiert, greift die fünfte Staffel auf. In Echtzeit soll gezeigt werden, was innerhalb von drei Tagen während der Unruhen passieren wird. Aber Fans dürften aufatmen – die Geschichte wird darüber hinaus auch noch weitergehen. OITNB wurde auf sieben Staffeln verlängert.



