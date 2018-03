Von Amber Rose (33) ist man heiße Fotos und sexy Clips gewohnt. Auf Instagram teilte die Rapperin nun aber mal wieder ein heißes Video, in dem sie ihre traumhaften Kurven filmt. Und damit beweist Amber auch eine Menge Mut, denn auch Bräunungspannen und Dehnungsstreifen dürfen ihre 14,5 Millionen Follower sehen. Ganz selbstbewusst steht die 33-Jährige zu diesen kleinen Makeln. Immer wieder beweisen Stars und Sternchen, dass man auch mit Plus Size und Cellulite supersexy sein kann und nicht für Size Zero hungern muss. So zeigte auch Kurven-Queen Ashley Graham (29) schon ganz selbstbewusst ihre Cellulite in aller Öffentlichkeit. Amber Rose und Co. machen klar: Hier gibt es nichts zu verstecken!



