Penisverlängerung oder Schamlippenkorrektur? Wäre das nicht was für Nico Schwanz (39) und Saskia Atzerodt (25)? Promiflash begleitete die beiden gerade erst in die "besrour"-Klinik für plastische Chirurgie in Frankfurt. Dort ließ sich Saskia Fett an den Beinen absaugen und Nico bekam ein Vampir-Lifting. Warum also nicht auch eine Verschönerung des Intim-Bereichs? "Ich würde jetzt untenrum nichts ändern lassen, nee. Ich hätte da zu viel Angst, dass da was kaputt geht", erklärt die Ex-Bachelor-Kandidatin. "Ich bin völlig zufrieden." Dem stimmt auch ihr Liebster zu. Dabei werden sogenannte "Designer-Vaginas" immer beliebter. So gaben unter anderen Reality-Sternchen Gemma Collins (36) und die Schauspielerin Danniella Westbrook schon eine Intim-OP zu.



