So kann man es auch sehen – Detlev Buck (54) hält einen ungewöhnlichen Nachruf auf Schlagersänger Gunter Gabriel (✝75). Der starb am 22. Juni nach einem Treppensturz. Bei der Vorstellung des neuen Opel Insignia Sports Tourer in Hamburg findet der Regisseur aufmunternde Worte zu dem tragischen Ableben Gabriels: "Ich habe ihn leider nicht gekannt. Ich glaube aber, er hat sein Leben intensiv und gut gelebt und das ist dann nicht so eine traurige Nachricht, finde ich. Auch Helmut Kohl hat sein Leben gut gelebt, ich finde, da sind andere Nachrichten trauriger."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de