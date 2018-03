Trauer bei der The Walking Dead-Familie. Stuntman John Bernecker (†33) erleidet bei einem Sturz am Set tödliche Kopfverletzungen. Er stürzte sechs Meter in die Tiefe und prallte auf dem Betonboden auf. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch nicht geklärt. Auf Twitter sprachen bereits viele Kollegen und ehemalige Weggefährten ihr tiefstes Beileid an die Hinterbliebenen aus. John hinterlässt seine Familie und seine geliebte Freundin. Die Dreharbeiten für die achte Staffel der Zombie-Serie wurden in Folge des Unfalls erst einmal unterbrochen.



