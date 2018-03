Gerade erst gab er Food-Bloggerin Tess Ward den Laufpass, schon soll One Direction-Star Harry Styles (23) wieder auf Wolke sieben schweben. Angeblich ist Victoria's Secret-Model Camille Rowe die Neue an seiner Seite. Bereits seit 2016 folgen sich die beiden auf Instagram, doch in einem Interview mit BBC Radio 1 gab der Sänger jetzt an, die Blondine nicht zu kennen. Als ihm Moderator ein Bild der Französin vorlegte, reagierte er anders als erhofft: "Ich kenne sie nicht. Ich bin mir sicher, sie ist ein wundervoller Mensch." Das Kuriose: nur wenige Tage später wurden die beiden turtelnd in New York gesichtet. Was für ein Versteckspiel.



