Was für eine wunderschöne Nachricht von Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (26)! Der Personal Trainer stellte seiner schwangeren Liebsten vor wenigen Stunden auf dem Dach des Rockefeller Centers in New York im Sonnenuntergang die Frage aller Fragen – bis zum Antrag habe Sarah von nichts gewusst, wie der Ninja Warrior-Star im Interview mit Bild verriet. Warum Dominic den Big Apple als Antragsort auswählte? "Ich habe mich für New York entschieden, weil ich etwas ganz Besonderes für sie organisieren wollte. Zusätzlich bin ich Halb-Amerikaner. Sarah war zuvor noch nie in New York.“



