2018 dürfte es am Dschungelcamp-Lagerfeuer besonders spannend werden! Jennifer Frankhauser (25) soll die erste Buschbewohnerin der neuen Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sein. Mit ihrem Flug in Richtung Down Under dürfte nicht nur viel Geschrei bei den Ekelprüfungen vorprogrammiert sein, sondern auch die ein oder andere Geschichte aus dem Katzenberger-Clan. Schließlich prangert die Halbschwester von Daniela die Blondine derzeit in aller Öffentlichkeit an. Dabei weiß sie selbst ganz genau, dass ihre Insiderstorys bei der Katze nicht sonderlich gut ankommen: "Sie ist auch stinksauer darüber, dass ich öffentlich darüber spreche, weil es schadet natürlich auch ihrem Schein, sage ich jetzt mal!", verriet sie im August im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de