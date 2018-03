Es gibt keine Feindschaft zwischen diesen Ladys! Nina Dobrevs (28) Beziehung mit Ian Somerhalder (38) liegt mittlerweile vier Jahre zurück und ist kein Grund für die Ex-Vampire Diaries-Darstellerin, ihrem Ex und Twilight-Beauty Nikki Reed (29) ihr Ehe- und Familienglück nicht zu gönnen. Im Gegenteil: Bei den ELLE's Hollywood Women Awards traf sie auf die beiden und hatte sich mit Nikki jede Menge zu erzählen. Damit bestätigten die Schauspielerinnen, was sie schon mit einem Schnappschuss im Februar vermitteln wollten – sie buhlen nicht um Ian, sondern verstehen sich bestens!



