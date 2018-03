Ist da etwa jemand eifersüchtig? Erst seit knapp einer Woche sind Love Island-Kandidatin Elena Miras und Kuppelshow-Kollege Mike Heiter ein Liebespaar. Mikes alter Inselflamme Midi passt das gar nicht: Die Syrerin packt in einem Livestream auf Instagram üble Geschichten über den Muskelprotz aus – und beleidigt dessen Angebetete aufs Übelste. Elena zieht jetzt Konsequenzen: Wenn Midi nicht aufhöre, sie zu beschimpfen, wolle sie die 27-Jährige verklagen! "Weil die die ganze Zeit zu mir sagt, ich bin eine Schl*mpe, eine Hu*e. Und ich muss alles so akzeptieren, so wie sie das sagt?", regt sich Elena in dem Social-Media-Clip auf.



