Scharfe Strategie! Reality-Star Gemma Collins (36) bekommt für ihren kurvigen Körper immer wieder kritischen Gegenwind. Zuletzt erhitzten Fotos der Britin im fast durchsichtigen Badeanzug die Gemüter. Auf Instagram lud die tollpatschige Spaßkanone nun nicht nur ein Foto hoch, das sie mit weit geöffneter Bluse zeigt, sondern ließ ihre Hater wissen: Body-Shaming kann ihr gar nichts anhaben! "Rockt euren Körper, seid selbstbewusst in eurer eigenen Haut. Zeigt, was ihr habt, Baby! Lasst euch von niemandem dazu bringen, euch in eurem Körper schlecht zu fühlen", ermunterte Gemma ihre Follower.



