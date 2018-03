Was für ein After-Baby-Body! Serena Williams (36) ist seit September stolze Mama einer kleinen Tochter. Nach der Geburt ihrer Prinzessin Alexis Olympia zog sich der Tennis-Star zurück, um die Zeit mit seiner Familie zu genießen – doch damit ist jetzt Schluss! Für den Red Carpet der Glamour Woman of the Year 2017 Awards schmiss sich die Sportlerin in ein knappes Cocktailkleid. Das kleine Schwarze ließ keine Zweifel offen: Serena ist wieder in Topform!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de