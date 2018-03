War das jetzt wirklich der schreckliche Höhepunkt ihrer turbulenten, siebenjährigen Beziehung? Gerade erst feierte Ex-Glee-Star Naya Rivera (30) nach einem Jahr Trennung ihre Liebesreunion mit Noch-Ehemann Ryan Dorsey (34). Doch am Thanksgiving-Wochenende kam es nun zum Eklat: Naya wurde verhaftet, weil sie ihren Mann auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben soll – und das auch noch in Anwesenheit ihres zweijährigen Sohnes Josey! Ist damit ihre Beziehung mit Ryan endgültig gescheitert? Diverse Trennungen und sogar eine heimliche Abtreibung hatte sie überstanden – wir furchtbar, dass häusliche Gewalt dem Ganzen nun eine äußerst unrühmliche Krone aufgesetzt hat!



