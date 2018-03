Ist das der Anti-Baby-Hinweis? Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Kourtney Kardashian (38) Baby Nummer vier erwartet. Neben ihren Schwestern Kim (37), Kylie (20) und Khloe (33) soll angeblich auch die 38-Jährige bald ein neues Familienmitglied willkommen heißen. Die Ex von Scott Disick (34) stritt die News zuletzt ab. Aber will sie ihr kleines Geheimnis so etwa für sich behalten? Die neuesten Paparazzi-Aufnahmen der Dreifach-Mama sprechen jetzt erstmals ganz offensichtlich gegen eine mögliche Schwangerschaft, denn von einem Babybauch ist auf den Pics nichts zu sehen – im Gegenteil!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de