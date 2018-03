Am Dienstag wurde die GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger (21) erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Seit ihrer Geburt leidet sie an einer angeborenen Magenverdrehung – dadurch gelangt kaum Blut, Wasser oder Essen in ihren Bauch. Eine extrem belastende Situation für das Model. Jetzt gibt die Beauty ein Update aus der Klinik via Snapchat und zeigt: Sie ist schon viel positiver gestimmt und lässt sich nicht unterkriegen!



