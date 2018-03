Dwayne "The Rock" Johnson (45) kann auch ängstlich? In seinem neuen Streifen "Jumanji: Willkommen im Dschungel" tritt der Schauspieler die Nachfolge des verstorbenen Oscar-Preisträgers Robin Williams (✝63) an. 1995 sorgte der mit "Jumanji" nämlich für einen Mega-Blockbuster. Bei der Premiere des neuen Films in Berlin verriet Dwayne Promiflash nun, wie nervös ihn das wirklich gemacht hat: "Also ja, da gab es schon ein bisschen Angst und Sorge, aber wir waren auch sehr gut vorbereitet."



