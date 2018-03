Hollywood-Glamour in Berlin! Anfang Dezember feierten Dwayne "The Rock" Johnson (45) und Co. die Premiere von "Jumanji: Willkommen im Dschungel". Dieses Event ließ sich auch Monrose-Sängerin Senna Gammour (37) nicht entgehen, sie war extra aus Mannheim angereist. "Ich bin ein riesengroßer Fan von The Rock und Kevin Hart (38) feier’ ich auch ziemlich hart", himmelte die gebürtige Frankfurterin die beiden Schauspieler im Promiflash-Interview an. Die 37-Jährige durfte die Stars sogar persönlich treffen und The Rock stellte Senna seinem Kollegen Kevin vor. In einem Instagram-Video schwärmte der Ex-Wrestler: "Sie ist eine berühmte Sängerin. Sie ist gerade eingeflogen. Sie ist meine Freundin."



