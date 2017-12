Mit Hits wie "Chandelier" und "Titanium" wurde Sia (42) weltberühmt. Doch der Erfolg trieb die Australierin in die Drogen- und Alkoholsucht. Sie wünschte sich ein Leben als Sängerin – nur ohne das Rampenlicht. Deshalb engagierte sie die Nachwuchstänzerin Maddie Ziegler (15), damit diese in ihren Musikvideos eine jüngere Sia-Version spielen kann. Aber wenn der Ruhm so zerstörerisch ist, wieso gibt sie ihn dann an einen Teenager weiter?