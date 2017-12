In einem neuen Instagram-Post schwelgt die stolze Mami in süßen Erinnerungen: "Gerade im Archiv gefunden... Schon wieder ein Jahr her" kündigt die Frau von Lucas Cordalis (50) in der Bildunterschrift an. Das Bild zeigt ihren Göttergatten und die gemeinsame Prinzessin beim Schlafen. Besonders der Anblick ihrer schlafenden Mini-Akrobatin scheint die Social-Media-Mama zu rühren: "Wenn man bedenkt, dass dieser Schlafanzug jetzt wirkt, als wäre er von einer Puppe", muss der TV-Star dem flotten Wachstum ihres Töchterchens ins Auge sehen.