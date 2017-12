Dieses Glück sei ihr gegönnt! Im September spendete Francia Raisa (29) eine Niere an ihre BFF Selena Gomez (25). Die selbstlose Tat scheint ihr nicht nur die tiefe Dankbarkeit der Sängerin und deren Fans sowie internationale Bewunderung, sondern auch einige zusätzliche Karmapunkte eingebracht zu haben: Jetzt wurde bekannt, dass es im Liebesleben der Schauspielerin richtig gut läuft!

Die 29-Jährige hat nun auf Instagram ein süßes Foto von sich mit ihrem neuen Boyfriend Chris Adkins gepostet! Auf dem Pic kuscheln die beiden Turteltauben, in Xmas-Pyjamas gekleidet, zusammen vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Laut E! News soll das niedliche Paar sich bereits seit mehreren Monaten daten. Kennengelernt hätten sie sich am Set der amerikanischen Sitcom "Grown-ish" – während der Dreharbeiten stand die Schönheit vor der Kamera und ihr Liebster dahinter.

In ihrer Insta-Story veröffentlichte Francia Raisa außerdem ein Kuss-Bild der frisch Verliebten und gab als Location Indianapolis an. Das ist die Heimatstadt des Kameramanns – ist ihre Liebe schon so ernst, dass sie das Fest der Liebe gemeinsam im Hause Adkins verbracht haben?