Geht es ihr tatsächlich so schlecht? Sängerin Cher (71) leidet schon seit Jahren an Epstein-Barr, einem tückischen Herpesvirus, der das Immunsystem angreift. Eigentlich hatte die Pop-Queen die Krankheit gut im Griff – doch der plötzliche Tod ihres Ex-Mannes Gregg Allman im Mai soll die Diva so aus der Bahn geworfen haben, dass es jetzt zu einem schlimmen Rückfall gekommen sei.

Wie Radar Online berichtet, seien Freunde der 71-Jährigen in großer Sorge. Ihr soll es mittlerweile so schlecht gehen, dass man um ihr Leben fürchten müsse. Ein Insider erklärte dem US-Magazin: "Cher ist erschüttert. Sie ist schon mit ihrer Konzertreihe in Las Vegas an ihre Grenzen gegangen – diese endlose Trauer könnte sie brechen." Ob sie wirklich bald den Kampf gegen den schlimmen Virus verliert, ist offiziell allerdings nicht bestätigt.