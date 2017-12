Alles vergeben und vergessen! Die ehemalige GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier (28) kündigte in ihrer Insta-Story an Heiligabend groß an, die Feierlichkeiten mit ihrer Familie vorzeitig zu beenden und mit Töchterchen Lucy die Heimreise anzutreten. Der Grund: Megakrach mit der Familie! Zum Weihnachtsabbruch kam es aber dann doch gar nicht. Das verriet nämlich jetzt ein weiterer Post auf Instagram!