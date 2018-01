Von wegen verwöhnt! Auch wenn es den Anschein hat, Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) bekämen als Royals alles, was das Mini-Herz begehrt, herrschen am britischen Hof klare Erziehungsregeln. Bei Herzogin Kate (35) und Prinz William (35) gilt daher: iPads sind im Kinderzimmer ein absolutes Tabu!

Wie eine vertraute Quelle gegenüber US Weekly nun verrät, achten Kate und William ganz genau darauf, mit welchen Sachen ihre Sprösslinge spielen dürfen: "Keiner von beiden mag die Idee, den Kindern ein iPad zu geben... Als zwei Personen, die ohne Entertainment-Geräte aufwuchsen, sind sie überzeugt von Spielsachen, Outdoor-Spielen und davon, die aktive Fantasie anzuregen." Aus diesem Grund seien beide auch sehr darauf bedacht, an den Wochenenden möglichst Ausflüge an der frischen Luft zu unternehmen, wie zum Beispiel Zoo- oder Spielplatzbesuche. Und auch Kates Eltern Carole (62) und Michael Middleton (68) verbrächten viel Zeit mit ihren Enkelkindern, wie die Quelle weiter berichtet: "Kates Eltern besuchen sie sehr oft oder bleiben manchmal sogar das ganze Wochenende zu Besuch. William genießt es, ein enges Verhältnis mit beiden zu führen."