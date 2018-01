Auf Nimmerwiedersehen, 2017! Gestern brach ein neues Jahr an – und den allerersten Tag von 2018 verbrachte wohl so mancher damit, sich von der feuchtfröhlichen Silvester-Feierei zu erholen. Da bilden auch die Promis mit Sicherheit keine Ausnahme – doch wie verbrachten die eigentlich den Jahreswechsel?

lenameyerlandrut / Instagram Lena Meyer-Landrut an Neujahr 2018

Anzeige

Sängerin Lena Meyer-Landrut (26) verbrachte den gestrigen Tag warm eingepackt – sie zog es nämlich in den Schnee! Mit frischen, roten Bäckchen schickte die hübsche Brünette ihren Fans via Instagram liebe Grüße vom Neujahrsspaziergang durch die weiße Winterlandschaft. Lena startete mit viel Bewegung also gewohnt fleißig ins Jahr 2018.

raulrichter / Instagram Raúl Richter in Miami

Anzeige

Ex-GZSZ-Star Raúl Richter (30) hat da ganz andere Vorlieben – er flüchtete lieber in die brennende Sonne Miamis und tankte dort erstmal seine Energiereserven auf. Bei einer Sache war ihm aber leider kein Erfolg vergönnt: der Suche nach Moderatorin Sylvie Meis (39). Tja, da musste der Neu-Single wohl oder übel alleine im Pool entspannen.

beilcaroline / Instagram Caroline Beil und Philipp-Marcus Sattler an Silvester in Mexiko

Anzeige

Auch Moderatorin Caroline Beil (51) zog es in die Sonne. Zusammen mit ihrem Schatz Philipp-Marcus Sattler und Baby Ava genoss sie sommerliche Temperaturen in Mexiko. Den ersten Tag des neuen Jahres läuteten Caroline und Philipp also unter Palmen ein – inklusive Tröten und schicker "Happy New Year"-Hütchen.

silbermond / Instagram Die Band Silbermond an Silvester 2017

Die Band Silbermond feierte den Start ins Jahr 2018 ebenfalls schick hergerichtet – und zwar in ulkiger Hippie-Montur. Gut gelaunt strahlen die vier Musiker auf ihrem Social-Media-Schnappschuss in die Kamera. Kein Wunder, schließlich gibt es auch einen weiteren Grund zum Feiern: Sängerin und Frontfrau Stefanie Kloß (33) und Gitarrist Thomas Stolle (34) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nächstes Jahr feiert also eine Person mehr mit!

officialsophiavegas / Instagram Sophia Wollersheim an Silvester 2017, Hollywood

Für Sophia Wollersheim (30) stand hingegen schon jetzt eine wahre Premiere an – sie verbrachte ihr erstes Silvester mit nigelnagelneuer Wespentaille. Ganze vier Rippen ließ die Ex von Bordellkönig Bert Wollersheim (66) sich dafür entfernen. Bleibt nur abzuwarten, was das Body-Transformationswunder sich bis zum nächsten Jahreswechsel einfallen lässt.

sophiathomalla / Instagram Sophia Thomalla an Silvester 2017

Ihre Namensvetterin Sophia Thomalla (28) scheint sich wohl auch 2018 treu bleiben zu wollen. Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (52) provoziert bekanntlich nur allzu gerne – so auch mit ihrem Silvesterpic, auf dem die TV-Schönheit sich ganz lässig gleich zwei Kippchen gleichzeitig zwischen die Lippen klemmt. "Vorsatz für 2018: Let's go harder, not better", schreibt Sophia dazu auf Instagram. Auch dieses Jahr können die Fans also auf allerlei Promischlagzeilen zählen!

Adam Berry / Getty Images Silvester am Brandenburger Tor 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de