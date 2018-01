Ist bald Schluss mit den emotionalen Breakup-Songs? Bei einem romantischen Sonntagsspaziergang in New York bestätigten Sam Smith (25) und Brandon Flynn (24) mit einer Knutschoffensive, was schon lange vermutet wurde: Die beiden sind ein Paar! Bislang hatten sie sich mit öffentlichen Liebesbekundungen zurückgehalten, doch jetzt sprach der "Stay With Me"-Interpret zum ersten Mal über sein frisches Liebesglück.