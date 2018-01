Hip-Hop-Musiker Snoop Dogg (46) feierte mit seinen Hits "Drop It Like It's Hot" oder "Gin And Juice" in den Neunzigern und Nullerjahren Megaerfolge. Von seiner Familie, vor allem von seinen drei Kindern mit Ehefrau Shante Broadus, hörte man bisher nicht sonderlich viel. Bis jetzt! Sohn Cordell Broadus startet nämlich aktuell als heißes – und erfolgreiches – Male-Model durch.