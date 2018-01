Auch ein gefragter Hollywood-Star fängt einmal klein an. Seinen Durchbruch feierte Channing Tatum (37) 2006 mit dem Tanzfilm Step Up, der ihm anschließend nicht nur zu weiteren tänzerischen Erfolgen, sondern einer großen Filmkarriere verhalf. Doch sechs Jahre vor diesem für ihn so wichtigen Projekt, wurde Channing noch eine ganze andere Ehre zuteil. Er hatte einen Mini-Auftritt als Oben-ohne-Barkeeper in Ricky Martins (46) Musikvideo zu seinem Hit "She Bangs."