Diese Unsicherheit ist unbegründet! Demi Lovato (25) schockte im vergangenen Jahr mit einem Essstörungs-Outing . Seit ihrem zwölften Lebensjahr leidet die schöne Schauspielerin an Bulimie! Obwohl sie ihre Krankheit bereits therapieren ließ, gab sie an, dass die Gedanken um das Thema Essen dennoch ständige Begleiter seien. Jetzt thematisiert die Brünette mit einem Social-Media-Posting die problematischste Zeit ihres Lebens erneut und zeigt sich dabei ganz selbstbewusst.

Auf Instagram teilte Demi einen Schnappschuss von sich, wie sie strahlend schön mit Badeanzug und breitem Lächeln im Gesicht einen Strand entlangläuft. "Also, ich bin unsicher wegen meiner Beine auf diesem Bild, aber ich poste es trotzdem, weil ich so glücklich aussehe und für dieses Jahr beschlossen habe, dass ich von meinem Perfektionismus loslassen und die Freiheit von Selbstkritik genießen möchte", verriet die sexy Amerikanerin ihre Neujahrsvorsätze unter dem Foto – dabei sprach sie zudem auch ihren schwierigen Genesungsprozess an: "Meinen Körper lieben zu lernen, so wie er ist, ist herausfordernd, aber lebensverändernd. Meine Essstörung aufzugeben, war die schwierigste Reise meines Lebens, aber ich arbeite jeden Tag auf eine vollkommene Genesung hin, auch wenn ich manchmal scheitere."

Zum Abschluss appellierte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin an Leidensgenossen: "Heute fühle ich mich stark. Ihr könnt das alle auch! Es IST möglich. Danke, Gott, für dieses neue Kapitel meines Lebens". Was für eine starke Persönlichkeit sie ist, bewies der Disney-Star bereits 2010: Da ließ Demi sich in eine Rehabilitationsklinik einweisen und bekämpfte hier ihre Drogen- und Alkoholprobleme erfolgreich.