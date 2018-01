Die Mutter seines Sohnes heißt Angie. "Sie ist meine Traumfrau, die ich gesucht und gefunden habe", schwärmte Dennis in der Spezialsendung am heutigen Abend. Die schöne Blondine sieht das augenscheinlich genauso, denn sie brach im Einzelinterview vor Rührung sogar in Tränen aus. Sie sei noch nie so wundervoll von einem Mann behandelt worden. Der logische nächste Schritt ließ nicht lange auf sich warten: "Sie wollte ein Kind haben, ich wollte ein Kind haben. Dann haben wir es geplant und es kam schneller, als wir dachten." Einen Monat vor der Geburt gaben sich die beiden dann das Jawort. "Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man einen Fremden heiratet", bestätigte der glückliche Ehemann und Neu-Vater heute.