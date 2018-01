Weniger ist mehr? Nicht bei der Katze! Daniela Katzenberger (31) nennt sich selbst Tussi – und der Name ist Programm. Neben ihren blonden Haaren und ihrer pfälzischen Klappe gehört zu Dani ganz, ganz viel Schminke. Die Ehefrau von Lucas Cordalis (50) liebt es, sich zuzuspachteln. Was hinter ihrer bekennenden Make-up-Sucht steckt, hat die TV-Beauty Promiflash verraten: "Es ist so eine Wohlfühlsache. Ich schminke mich, weil ich mich wohlfühle. [...] Das ist schon fast ein Fetisch."