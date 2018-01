"Wir Frauen sollten strahlen, farbenfroh sein und funkeln", schrieb Barbara Meier (31) bei Instagram. Gemeint hat sie damit ihre Kleiderwahl bei den Golden Globes. Das Model hat sich bewusst gegen ein schwarzes Kleid entschieden. Mit den dunklen Roben setzten viele Hollywood-Stars so ein deutliches Zeichen gegen sexuelle Übergriffe in der Filmbranche. Die Initiative kam auch bei den deutschen Stars super an. Schauspielerin Jella Haase (25) hätte auch mitgemacht: "Ich glaube, jede Aktion, die Missstände aufzeigt, ist eine gute Aktion, prinzipiell", sagte sie im Promiflash-Interview.