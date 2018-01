Im Interview mit Promiflash verrät der Scherzkeks jetzt sein absolutes Humor-No-Go: "Über kranke Leute oder so würde ich auf gar keinen Fall Witze machen." Auch beim Thema Kinder sei der 42-Jährige vorsichtig, immerhin sähe er als Vater manche Dinge mittlerweile einfach kritischer. Wie wichtig Bülent der Respekt vor anderen ist, zeigt sich auch in seiner hilfsbereiten Art. So engagiert sich der geborene Mannheimer nicht nur für die dortige Aidshilfe, sondern auch für das ortseigene Kinderhospiz Sterntaler sowie zahlreiche Anti-Rassismus-Projekte.