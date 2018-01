Wie geht man mit so einem Erbe um? Iggi Kelly ist nicht nur ein ambitionierter Teenieschwarm, der in diesem Jahr seine erste Single herausbringen will, sondern ein Musiker mit einem ganz besonderen Hintergrund: Als Sohn von Patricia Kelly (48) gehört er zum berühmten Clan der Kelly Family! Kein Wunder, dass er regelmäßig auf seine berühmte Familie angesprochen wird. Aber nervt in diese Tatsache? Promiflash hat bei dem Nachwuchsmusiker nachgehakt!