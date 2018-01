Das Leben einer Kinderfrau ist nicht immer einfach. Kanye West (40) und Kim Kardashian (37) sollen zwei Nannys beschäftigen, die sich um North (4), Saint (2) und Nesthäkchen Chicago kümmern. Aber laut eines Insiders, der mit Heat gesprochen hat, haben die es nicht leicht. Der Rapper pflege keinen Kontakt mit seinem Personal. Und auch die Reality-Darstellerin soll laut Hollywoodlife keinen guten Draht zu den Damen haben. Und tatsächlich: In Keeping Up With the Kardashians sind diese nie zu sehen – oder will die Familie einfach nur das Privatleben seiner Angestellten schützen?