Zwischen acht und zwölf Stunden verbrachte der Fritz-Klan in der Luft. Erschwerend kam hinzu, dass Alena einen Großteil davon auf jeglichen Komfort verzichten musste, wie die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story verriet: "Wenn du deinen Sitzplatz im Flieger deinem sechs Monate alten Würmchen überlässt und selbst sechs Stunden am Fußende sitzt." Doch nicht einmal die unbequeme Reisezeit am Boden konnte dem Model die Laune verderben. So viel Einsatz und Herzblut wurde schließlich mit gleich zwei Desserts belohnt. "Egal, die Nachtische haben's wieder rausgehauen und beide habe ich nicht geteilt", freute sich die Neu-Mama.