Endlich kann sie alle ihre Babybauchfotos mit der Welt teilen! Monatelang hielt Kylie Jenner (20) ihre Schwangerschaft mehr oder minder erfolgreich geheim . Drei Tage, nachdem sie ihre erste Tochter nun auf die Welt gebracht hat, machte sie die freudige News am Sonntag öffentlich. Der Startschuss für Throwback-Pics aus den vergangenen neun Monaten: Nicht nur Kylie, sondern auch ihre Freundinnen sind jetzt im Fotofieber und teilen erste Babybump-Pics!

Yris Palmer, die mit der jungen Unternehmerin eng befreundet ist, veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil einen zauberhaften Schnappschuss, auf dem sie zu einem Kuss für Kylies kugelrunden Bauch ansetzt. "Du wurdest zum Muttersein geboren und ich bin so gespannt auf dieses neue Kapitel in deinem Leben. Danke, dass ich so besondere Momente deines Lebens mit dir teilen darf, ich kann es nicht erwarten, mit unseren Mädchen Erinnerungen zu sammeln", schrieb Yris, die selbst bereits Mutter einer kleinen Tochter ist. Vom gleichen Tag scheint ein anderes süßes Bild zu stammen, das Kylies Freundin Heather Sanders nun teilte.