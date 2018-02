Sie nuschelt sich zu eine Million Followern: Jennifer Garner (45) erreicht endlich den großen Meilenstein auf der erfolgreichen Foto-Plattform Instagram – und das nach nur fünf Monaten! Erst im September 2017 eröffnet der Hollywood-Star sein Profil und feiert jetzt den Mega-Support-Höhepunkt mit einem urkomischen Mundschutz-Clip: Mit einem gruseligen Kunststoffteil über den Zähnen nuschelt die Ex von Ben Affleck (45) am Set zum Thriller "Peppermint" vor sich hin. Was man nicht alles tut, um seine treue Fanbase zu unterhalten...