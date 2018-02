Tritt sein Nachwuchs in seine YouTube-Fußstapfen? Im September 2017 verkündete Freshtorge die frohe Botschaft im Netz: Er ist zum ersten Mal Papa geworden, sein Sohnemann hat das Licht der Welt erblickt. Auf ein erstes Foto des neuen Erdenbürgers musste seine Community allerdings bislang warten. Aus einem ganz bestimmten Grund, wie er bei der Premiere des Horrorfilmes "Heilstätten" gegenüber Promiflash verriet: "Das ist ein kleines Lebewesen, das soll selbst entscheiden, ob es irgendwann mal in den Fokus gerückt werden möchte oder in die Öffentlichkeit möchte. Und ich habe nicht das Recht, ihn vor die Kamera zu zerren."