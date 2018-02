Happy Birthday, Rihanna – die Sängerin feiert heute ihren 30. Geburtstag! Kaum zu glauben, dass es schon 13 Jahre her ist, dass die Barbadierin mit ihrem Album "Music of the Sun" als süße 17-Jährige zum Star wurde. Seitdem hat sich die Beauty stark verändert, musikalisch und optisch – ganz nach dem Motto ihrer zweiten Platte "Good Girl Gone Bad". Im vergangenen Jahrzehnt etablierte sich Rihanna deshalb nicht nur als Musik-, sondern auch Style-Ikone, denn sie liebt es, mit ihrem Aussehen zu experimentieren: So verwandelte sie sich vom Sweetheart zum Bad Girl und schließlich zur eleganten Diva!