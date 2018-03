Mama-Kritik? Sarah Harrison (26) ist seit November stolze Mama der kleinen Mia Rose. Keinen Tag und keine Nacht hat die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin seither ohne ihre Tochter verbracht – bis jetzt! Aus beruflichen Gründen musste die Günzburgerin für eine Nacht ohne ihre Mia nach Paris. Für Sarah selbst war die temporäre Trennung sehr schmerzlich. Moderatorin Alena Fritz (28), die seit August Mutter eines Mädchens ist, kann Sarahs Entscheidung ihr Kind "alleine" zu lassen nicht verstehen, wie sie in einem Post an die Bloggerin deutlich macht.

Auf Instagram postet Sarah nach ihrer Rückkehr aus der Stadt der Liebe ein emotionales Statement, in dem sie ihre Community erklärt, wie schwer die erste Nacht ohne ihr Mini-Me für sie war. Alena kommentiert den Beitrag: "Wieso warst du denn eine Nacht ohne sie? Hilfe! Könnte ich mir das erstens nicht vorstellen und zweitens könnte meine Kleine ohne mich gar nicht einschlafen." In einem weiteren Kommentar macht sie deutlich, dass sie einen ähnlichen Beruf wie die Influencerin habe und ihre Tochter trotzdem überall mit hin nehme. Die Harrison-Fans zeigen sich von Alenas Zeilen an die Liebste von Dominic (26) alles andere als begeistert und kritisieren sie teilweise heftig dafür.

Die Ehefrau von Ex-Fußballspieler Clemens Fritz (37) zeigte sich total überrascht von dem Disput: "Hallo, hallo Leute, was ist das für eine Diskussion! Ich bin voll Team Sarah!" Ihre Worte seien keine Kritik an der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin. Jede Mama müsse das selbst entscheiden und Sarah habe mit Sicherheit einen Grund für ihren babylosen Trip. Und den hatte die YouTuberin: "Weil ich ihr den Stress nicht antun wollte für eine Nacht nach Paris zu fliegen und Papa ist ja auch da." Streitigkeiten herrschen zwischen die jungen Mamis also nicht – im Gegenteil: Zahlreiche Kuss- Herzicons schließen die Debatte auf der Fotoplattform ab.

