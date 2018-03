Jennifer Lawrence' schlimmster Albtraum ist wahr geworden! Der "Red Sparrow"-Star dürfte sich fast selbst als Mitglied der Jenner-Kardashians bezeichnen, denn wer mit Kris säuft und Kim interviewt, der ist quasi aufgenommen in der "mächtigsten" Familie der Welt. Jetzt musste das Fangirl alle Karten offen legen und die Kardashians nach persönlichem Beliebtheitsgrad ordnen, dabei schnitt die frischgebackene Mama Kylie (20) gar nicht gut ab.

Nachdem der erste Schock, den Andy Cohen ihr in seiner Late-Night Show bereitet hatte, etwas verdaut war, begann die Diorschönheit widerwillig mit der Einordnung. Das vernichtende Ergebnis laut People: Kylie wäre von Jen nicht mal namentlich benannt worden, ihre Schwester Kendall (22) sei hingegen ihr Liebling. An zweiter Stelle käme Khloe (33). Kim (37) und Kourtney (38) mussten sich den dritten Platz teilen. Und was ist mit Bestie Kris? Ihre Saufkumpanin hatte die Schauspielerin gar nicht auf dem Schirm und korrigierte schnell: "Oh Gott, ich habe Kris ganz vergessen. Kris ist ganz oben, der Rest ist dann zuletzt." Mit dem "Rest" wäre dann scheinbar Make-Up Mogul Kylie gemeint.

Merkwürdig, dass die Leinwand-Beauty ein bestimmtes, gerade nicht sehr beliebtes, Mitglied der KarJens nicht genannt hatte. Kourtneys Ex Scott Disick (34). Denn in einem Interview mit Oprah Winfrey (64) gab JLaw erst kürzlich zu, wenn sie die Chance hätte, mit jedem auf der Welt dinieren zu dürfen, wäre Scott ihre erste Wahl und die käme auch von Herzen.

Juan Naharro Gimenez/GettyImages US-Star Jennifer Lawrence

Jamie McCarthy/GettyImages Jennifer Lawrence bei Jimmy Fallon

Getty Images / Frederick M. Brown Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner

